В Краснослободском районе идут работы по рекультивации свалки

В Краснослободском районе Мордовии продолжается рекультивация несанкционированной свалки бытовых отходов в рамках федерального проекта "Чистая страна". Работы ведутся на территории Старозубаревского сельского поселения рядом с селом Гумны.

Напомним, проект стартовал весной 2022 года и должен завершиться в 2024-м. Предстоит рекультивировать более 60 тыс. кубометров мусора на площади 3,5 га, а также выполнить озеленение почти четырех гектаров прилегающей территории.

По плану, свалочные массы сначала переместят во временные отвалы. Затем подготовят площадку и уложат бентонитовый мат, предотвращающий просачивание токсичных веществ в почву. Будет смонтирована система сбора и утилизации газа.

Завершающим этапом станет биологическая рекультивация - восстановление плодородного слоя почвы с последующим озеленением.

В итоге на месте свалки появится искусственный холм, оборудованный системой мониторинга. Сточные воды будут отводиться в резервуары для очистки, что позволит предотвратить загрязнение окружающей среды.