Мордовская птицефабрика будет поставлять в Китай куриные лапы

Одна из крупнейших в Мордовии птицефабрика получила разрешение на экспорт куриных лап в Китай. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В начале октября предприятие было включено в список российских компаний, одобренных Китаем для поставок мяса птицы и субпродуктов.

Куриные лапы - популярный деликатес в Поднебесной. Их жарят, маринуют, тушат и варят. Китай является крупнейшим в мире импортером этого продукта.

К поставкам предъявляются высокие требования: доля брака не более 5%, отсутствие гематом и повреждений.

В среднем российская птицефабрика производит 80-100 тонн лап в месяц. А один китайский завод по переработке потребляет до 80 тонн.