В полицию Саранска обратилась 54-летняя директор учреждения дополнительного образования с заявлением о мошенничестве. По ее словам, злоумышленники похитили 2,2 млн рублей.

Как рассказала пострадавшая, в интернете она увидела рекламу о быстром заработке и дополнительном доходе. Через несколько минут с ней связался представитель инвесткомпании - якобы для регистрации и инвестирования средств.

Женщина открыла в мобильном приложении счет, куда по рекомендации "брокера" перечислила все свои сбережения. Ей обещали высокую прибыль от операций на Лондонской бирже.

Однако обещанных дивидендов горожанка так и не дождалась. Через две недели мошенник пропал, перестал выходить на связь.

Полиция проводит проверку по данному заявлению.

Источник: Педагога в Саранске обманули на 2,2 миллиона рублей