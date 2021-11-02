В историческом здании МГУ им. Огарева в Саранске обрушился потолок

В Институте строительства и архитектуры МГУ им. Огарёва произошло частичное обрушение потолка на одном из этажей. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать протекающая труба.

Как сообщает Info-RM, рухнувшие участки перекрытий решили огородить стульями и лентой. К счастью, в момент происшествия там никого не было, пострадавших нет.

Занятия в вузе идут по расписанию. Отметим, что здание института является объектом культурного наследия регионального значения.

Специалисты сейчас выясняют обстоятельства и причины инцидента. Вероятно, потребуется провести внеплановый ремонт и укрепить конструкции, чтобы избежать повторения подобных чрезвычайных ситуаций.