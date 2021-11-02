В Мордовии раньше срока завершили капитальный ремонт двух ГТС

В Республике Мордовия полностью завершился капремонт двух гидротехнических сооружений: в селах Куликовка Саранского района и Шутурово.

На работы в рамках программы "Защита от наводнений" было выделено 52 млн рублей. Ремонт продлевает срок службы плотин, построенных в советское время. Это влияет на качество жизни приречных жителей.

Глава Верхне-Волжского БВУ Росводресурсов отметил, что работы по обновлению водохозяйственного комплекса региона продолжатся. В ближайшие два года планируется капремонт плотины на реке Сухая Пензятка и ГТС на реке Парке.

Оба отремонтированных объекта были построены в начале 1980-х. Теперь отремонтированы плотина, сброс воды и благоустроена прилегающая территория.