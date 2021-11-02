Мордовия заняла 74-е место в рейтинге регионов России по доходам населения

Аналитики РИА "Новости" опубликовали статистику доходов населения по субъектам РФ. Мордовия в рейтинге оказалась на 74-й позиции.

Рейтинг составлялся на основе параметров, в том числе количества потребительских наборов, которые можно купить при среднем доходе.

В Мордовии этот показатель составляет 1,6 при среднем доходе 27,9 тысячи рублей на душу населения. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 6,4%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий округ. Там можно купить 5,9 набора со средним доходом 140,3 тысячи рублей.