В Саранске установили несколько новых остановочных павильонов

В Саранске продолжается обновление павильонов на остановках общественного транспорта. Как сообщил в своём телеграм-канале мэр города Игорь Асабин, за последнее время были установлены новые современные павильоны на следующих остановках: "Фурманова" (в сторону юго-запада), "Ул. Огарева" (два павильона), "Технопарк" (два павильона), "Инфекционная больница", "Ул. Веселовского", "Ул. Герцена", "Мордовский ЦСМ", "ЖК Восточный", "Электровыпрямитель", "Ул. Рабочая".

Новые конструкции выполнены в едином современном стиле из прочных материалов - металлического каркаса и ударопрочного поликарбоната. Они не только обеспечивают комфорт пассажиров при ожидании транспорта, но и улучшают внешний облик города.

Установка современных павильонов на остановках будет продолжена в Саранске и далее, по мере поступления новых конструкций от производителя. Это позволит сделать ожидание общественного транспорта в столице Мордовии еще более комфортным для горожан и гостей города.