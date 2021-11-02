В Нижегородской области, Мордовии и Татарстане выпадет экстремальное количество осадков

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ближайшие дни в Нижегородской области, Мордовии, Татарстане и соседних регионах Поволжья.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, над Поволжьем навис обширный циклон, эпицентр которого находится над Нижегородской областью.

Ожидается, что порывы ветра в Нижегородской области достигнут 20-25 м/с, а в Мордовии, Ульяновской области и Татарстане - до 28-33 м/с. Также прогнозируются сильные осадки - до 35-40 мм за сутки, что составляет более 60% месячной нормы.

Синоптики предупреждают о возможных негативных последствиях: падении деревьев, нарушениях в работе транспорта, локальных подтоплениях. Ливневые дожди могут перейти в мокрый снег, что приведет к ухудшению видимости на дорогах.

В связи с этим МЧС рекомендует жителям региона проявлять повышенную осторожность и внимательно следить за развитием погодной ситуации.