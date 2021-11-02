В Рузаевском районе 59-летний пешеход погиб в ДТП с Ford Focus

В пятницу, 13 октября, около 19:25 на 10-м километре дороги Рузаевка-Ковылкино произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб пешеход.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Ford Focus с прицепом сбил 59-летнего мужчину, когда тот переходил проезжую часть по ходу движения транспорта.

В результате столкновения пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте до приезда медиков.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.