В Ромодановском районе Мордовии строится часовня в честь преподобного Серафима Саровского

В Ромодановском районе Мордовии на кладбище рядом с Сахарным заводом идёт строительство часовни в честь преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе Саранской епархии.

Как отметил благочинный Ромодановского района протоиерей Владимир Кугушев, в строительстве часовни принимают участие неравнодушные жители, которые помогают своим опытом, знаниями и предоставляют необходимые материалы и технику.

"Низкий поклон всем, кто понимает важность этого богоугодного дела в память о наших близких, которым так нужны наши добрые дела и молитвы", - сказал он.

По проекту часовня возводится из кирпича, её размер составит 3 на 3 метра. Планируется, что новая часовня станет местом молитвы и утешения для жителей района.