В Мордовии ожидается ухудшение погоды: сильный ветер и дождь

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии, 17 октября на территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с количеством 35-49 мм за 12 часов. Также ожидаются порывы ветра от 19 до 24 м/с. В ночь с 16 на 17 октября возможны порывы до 19 м/с.

Синоптики рекомендуют жителям республики:

убрать с улиц и балконов потенциально опасные предметы, которые может сдуть ветром;

припарковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

избегать нахождения под неустойчивыми сооружениями и рядом с потенциально опасными объектами;

пешеходам соблюдать осторожность, водителям воздержаться от поездок или быть предельно внимательными;

не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные места во время ливня.

В случае подтопления помещения следует перейти на верхние этажи и ждать помощи по телефонам служб спасения - 112 или 01.

Будьте внимательны и осторожны! Следите за развитием погодной ситуации.