В Мордовии ожидается ухудшение погоды: сильный ветер и дождь

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии, 17 октября на территории республики ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с количеством 35-49 мм за 12 часов. Также ожидаются порывы ветра от 19 до 24 м/с. В ночь с 16 на 17 октября возможны порывы до 19 м/с.
Синоптики рекомендуют жителям республики:
В случае подтопления помещения следует перейти на верхние этажи и ждать помощи по телефонам служб спасения - 112 или 01.
Будьте внимательны и осторожны! Следите за развитием погодной ситуации.