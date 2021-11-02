Из-за непогоды муниципальные предприятия Саранска переведены на круглосуточный режим работы

По распоряжению главы города все муниципальные предприятия Саранска переведены в усиленный круглосуточный режим из-за неблагоприятных погодных условий.

Оперативно обрабатываются заявки горожан в диспетчерские службы.

В МП "СпецСервис" дополнительно сформировано 6 бригад для устранения последствий сильного ветра. Убраны упавшие деревья с улиц города.

Аварийные бригады МП "Горсвет" оперативно восстанавливают электроснабжение при поступлении заявок.

Все службы будут работать в режиме повышенной готовности до полной ликвидации последствий непогоды.

Жителей просят быть осторожными и внимательными.