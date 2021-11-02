Сильный ветер привел к отключениям электричества и неисправностям в ряде районов Мордовии

17 октября в результате порывов ветра в ряде районов республики фиксировались отключения электроэнергии и падение деревьев.

Производятся работы по расчистке дорог от упавших деревьев и восстановлению подачи электричества по мере поступления заявок. Задействованы аварийные службы.

В Саранске 1 человек пострадал от падения дерева и госпитализирован.

МЧС Мордовии рекомендует соблюдать осторожность: не приближаться к оборванным проводам, не находиться под деревьями на улице, не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП необходимо вызвать "112". Жителям необходимо быть внимательными из-за непогоды.