В Мордовии похолодает до -3 градусов

С наступлением осени в республике резко похолодало. Причиной стало вторжение холодных арктических воздушных масс. Теплое и солнечное бабье лето сменилось пасмурной и прохладной погодой.

Как рассказала ведущий синоптик местного гидрометцентра Любовь Надежкина, в ближайшие дни температура днем будет держаться на отметке +3...+8 градусов, ночью - 0...+5 градусов. К выходным ожидается дальнейшее похолодание до +1...+6 градусов днем и 0...-3 ночью. Также прогнозируются осадки в виде дождя.

Синоптики рекомендуют автовладельцам уже сейчас задуматься о смене летней резины на зимнюю. Потепления в ближайшее время не предвидится.