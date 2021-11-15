Следком возбудил уголовное дело после гибели 84-летнего мужчины на остановке в Саранске

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту гибели пенсионера на остановке общественного транспорта в Саранске. Трагедия произошла 12 октября из-за падения дерева, которое не выдержало сильного ветра.

Как сообщается, в момент инцидента на остановке на улице Победы находилось несколько человек. В результате падения дерева трое из них получили травмы и были госпитализированы. 84-летний мужчина скончался в больнице 17 октября. Еще одна 45-летняя пострадавшая продолжает лечение, 31-летнюю выписали домой.

Следователи устанавливают все детали произошедшего и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.