Пожароопасный сезон завершился в Мордовии

С наступлением дождливой осенней погоды в лесах Мордовии установился низкий класс пожарной опасности.

17 октября в регионе официально завершился пожароопасный сезон, который начался еще 3 апреля. При этом в текущем году в мордовских лесах не произошло ни одного возгорания. Таким образом, Мордовия стала единственным субъектом ПФО, где пожароопасный период обошелся без ЧП.

Для сравнения, в аналогичный период прошлого года на территории республики было зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади более 21 гектара. Благодаря своевременным мерам по предотвращению возгораний, в этом году удалось избежать подобных происшествий.