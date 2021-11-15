Житель Саранска крушил стекла припаркованных машин, вооружившись черенком от лопаты

В ночь на 17 октября в Саранске задержан 31-летний житель города, который в нетрезвом состоянии разбил стекла на припаркованных автомобилях.

Как сообщает издание "Известия Мордовии" со ссылкой на региональное управление Росгвардии, инцидент произошел на парковке по улице Косарева. Около полуночи в дежурную часть поступил сигнал о хулиганстве.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застали мужчину, который черенком от лопаты разбил стекла в трех автомобилях. Задержанный вандал находился в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцам удалось обезвредить и доставить его в отделение полиции. Ущерб от действий злоумышленника устанавливается. Причины своих действий мужчина объяснить не смог.