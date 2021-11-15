В Саранске пострадал один человек из-за рухнувшего дерева

Утром 17 октября Мордовию накрыл шквалистый ветер, из-за которого в ряде районов падали деревья и происходили отключения электричества. По сообщению регионального МЧС, в Саранске от упавшего дерева пострадал 24-летний мужчина, госпитализированный в больницу.

Это уже второй подобный случай в столице Мордовии за последнюю неделю. 12 октября на остановке общественного транспорта на улице Победы сильным порывом ветра было повалено дерево, из-за чего травмы получили сразу три человека.

Напомним, непогода, обрушившаяся на регион утром 17 октября, привела не только к падению деревьев, но и массовым отключениям электроэнергии. Власти принимают меры по ликвидации последствий удара стихии.