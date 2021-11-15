В Краснослободском районе несколько сел остались без света из-за ветра и дождя

В Краснослободском районе Мордовии продолжаются работы по ликвидации последствий сильного ветра, обрушившегося на регион утром 17 октября.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района, из-за повреждений, вызванных непогодой, в ряде населенных пунктов до сих пор отсутствует электроснабжение.

Аварийные бригады компании "Россети Волга" проводят аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений линий электропередач. Власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и сохранять спокойствие.

Работы по восстановлению энергоснабжения в районе продолжаются. Все коммунальные службы задействованы для скорейшей ликвидации последствий стихии.