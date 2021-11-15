Судья из Мордовии поверила лжесотруднику ФСБ и отдала 900 тысяч рублей

В Мордовии зафиксирован случай мошенничества в отношении 50-летней судьи. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили у женщины 900 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, и сообщил о якобы взломе ее банковского счета мошенниками. Затем в телеграме с ней связался другой злоумышленник, назвавшийся работником банка. Он объяснил, что для разблокировки счета нужно оформить кредит на 900 тысяч рублей и перевести их на "безопасный счет".

Доверившись лже-силовикам, женщина выполнила их требования. Позднее она поняла, что стала жертвой аферистов.

Полиция устанавливает причастных к преступлению. Напоминаем, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят переводить или передавать им деньги.