Госавтоинспекция Мордовии призывает водителей быть осторожными

Госавтоинспекция Мордовии призывает водителей соблюдать осторожность на дорогах в связи с ухудшением погодных условий в регионе.

Дождь и снег значительно снижают сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием. Это затрудняет торможение и управление транспортным средством. В таких условиях особенно важно придерживаться скоростного режима, соблюдать дистанцию и воздержаться от обгонов.

Также инспекторы напоминают о необходимости своевременно переобуть автомобиль в зимнюю резину. Она обеспечит лучшее сцепление с дорогой и повысит безопасность движения.

Пешеходам рекомендуется носить одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметнее для водителей в условиях плохой видимости. Переходить проезжую часть нужно только по пешеходным переходам, убедившись в полной остановке транспорта.