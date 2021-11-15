Судмедэксперт из Саранска продавал данные о покойниках

Ленинский районный суд Саранска рассматривает дело о взяточничестве в отношении 50-летнего судмедэксперта. Его обвиняют в получении денег от сотрудников ритуальных агентств за информацию об умерших жителях города.

По версии следствия, летом 2019 года обвиняемый заключил преступную сделку с владельцем одного из ритуальных бизнесов. За каждое сообщение о смерти горожанина врач получал вознаграждение.

За три года фигурант 173 раза незаконно передавал данные об умерших в обмен на деньги. От одного бизнесмена он получил около 451 тысячи рублей, от других агентств - еще 202 тысячи.

Мужчина признает свою вину по факту получения взяток. Суд должен определить наказание за коррупционные действия судмедэксперта.