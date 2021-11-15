Мордовия налаживает поставки комплектующих для МАЗа в Беларусь

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о планах наладить поставки автокомпонентов местного производства на Минский автомобильный завод (МАЗ). Об этом стало известно по итогам визита делегации республики в Минск.

"МАЗ заинтересован в закупках комплектующих у наших производителей. Мы продолжим работу в этом направлении и приобретение техники из Беларуси", - отметил Здунов.

В Мордовии предложили белорусским партнерам рассмотреть вопрос об организации производства автокомпонентов и сборочных мощностей на базе завода "Мордовагромаш". Также стороны обсудили открытие в регионе дилерского центра МАЗ, склада запчастей и стажировок для студентов местного университета.

Уточняется, что сейчас между Мордовией и МАЗом уже налажены поставки комплектующих. В частности, завод закупает продукцию предприятия "Резинотехника".

Кроме того, в ходе визита делегации в Беларусь обсуждались поставки оптоволокна и сотрудничество в сфере фармацевтики, производства стройматериалов и других отраслях.