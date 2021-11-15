Спасатели Мордовии помогли ребенку выбраться из запертой квартиры

Спасатели Мордовии вызволили мальчика, который оказался заперт в квартире один. Об этом сообщает пресс-служба республиканской аварийно-спасательной службы.

За помощью к специалистам обратилась бабушка ребенка. Выяснилось, что мальчик остался дома один и не мог самостоятельно выбраться из комнаты.

Спасатели оперативно выехали по указанному адресу со спецоборудованием. Сложность заключалась в том, что входная дверь в квартиру была заперта, и открыть ее ключом снаружи не представлялось возможным.

Было принято решение просверлить в двери отверстие и вскрыть ее. Спасателям удалось это сделать, после чего они вызволили ребенка из запертой квартиры.