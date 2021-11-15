В Мордовии экс-полицейский получил условный срок за избиение задержанного

Бывший сотрудник полиции Мордовии признан виновным в превышении должностных полномочий и нанесении тяжких телесных повреждений задержанному. Об этом сообщает Пролетарский районный суд республики.

Установлено, что полицейский избил 45-летнего мужчину, находившегося в отделе полиции. Поводом послужили оскорбления в адрес сотрудника. В результате у задержанного были сломаны ребра.

Суд признал экс-полицейского виновным, но учел в качестве смягчающих обстоятельств его положительные характеристики и звание мастера спорта по тяжелой атлетике.

Бывший силовик получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Он также обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 235 тысяч рублей.