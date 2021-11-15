В Мордовии задержан вандал, сломавший пять урн на бульваре

Полиция Мордовии задержала мужчину, который устроил погром на одной из центральных улиц Рузаевки. Как сообщается, 30-летний житель села Новая Муравьевка сломал пять мусорных урн на недавно благоустроенном бульваре Горшкова.

По данным регионального МВД, вандал объяснил свой поступок плохим настроением. Администрация Рузаевки оценила ущерб от действий задержанного минимум в 60 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ, а также лишение свободы на срок до трех лет.