В Саранске из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек

В ночь на 18 октября в жилом доме в Саранске произошел пожар, из которого спасли 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Пушкина в Пролетарском районе города. Сообщение поступило около 02:43 ночи.

К моменту прибытия пожарных подъезд был сильно задымлен, поэтому было принято решение эвакуировать жильцов - всего 20 человек.

В результате огнем повреждена кухня на площади 15 кв. метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Сейчас устанавливаются причины пожара и размер причиненного ущерба.