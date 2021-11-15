В Саранск доставили список с чудотворной иконы Божией Матери

В храм праведного Иоанна Кронштадтского в Саранске привезли список с почитаемой Толгской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Саранской епархии.

Уточняется, что ранее эта святыня на протяжении месяца находилась в Ярославле, а теперь ее окончательно перенесли в столицу Мордовии.

"Это очень почитаемый, старинный образ Богородицы. Чтобы подчеркнуть любовь к Пресвятой Деве Марии, для саранского списка изготовили красивую серебряную ризу и толстый деревянный оклад", - отметили в епархии.

Толгская икона Божией Матери является одной из самых чтимых православных святынь. Ее особо почитают в Ярославской области, откуда она и была доставлена в Мордовию.