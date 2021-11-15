Житель Мордовии получил почти 2 года колонии за угон фургона

Суд в Мордовии приговорил к 1 году и 8 месяцам колонии 29-летнего местного жителя, признанного виновным в угоне грузового автомобиля. Об этом сообщает следственный отдел полиции Ковылкинского района.

Установлено, что ночью 21 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал в Ковылкино фургон марки Ford Transit. Автомобиль был припаркован во дворе одного из домов на улице Пролетарской.

Злоумышленник проник в салон через незапертую боковую дверь, завел машину оставленными в ней ключами и поехал в сторону села Русская Лашма. Однако в пути фургон заглох, и мужчина бросил его, вернувшись домой пешком.

На следующее утро владелец заявил об угоне. Автомобиль нашли недалеко от места преступления. Личность подозреваемого установили в течение суток. В содеянном он сознался.