В Мордовии погиб водитель, не справившийся с управлением Mitsubishi Galant

В Атюрьевском районе Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 17 октября около 23:50 на улице Атманзина в селе Атюрьево.

По данным ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате аварии он скончался на месте от полученных травм.

Его 27-летний пассажир госпитализирован в ЦРБ с различными травмами. Сообщается, что у водителя взята кровь для анализа.

Известно, что погибший имел стаж вождения с 2018 года. За текущий год он 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.