Лукашенко: Белоруссия и Мордовия наращивают товарооборот

Товарооборот между Белоруссией и Мордовией в 2023 году уже превысил рекордные показатели всего 2022 года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым в Минске.

По словам Лукашенко, в прошлом году страны достигли максимального товарооборота на уровне 90 млн долларов. Однако уже по итогам восьми месяцев 2023 года этот показатель заметно превышен и составляет 115 млн долларов, что на 300% больше аналогичного периода прошлого года.

Президент Белоруссии отметил, что потенциал для дальнейшего увеличения торговли еще далеко не исчерпан. Он предложил активнее развивать промышленную кооперацию и открывать совместные производства в сфере электроники и биотехнологий.

Сообщается, что за январь-август 2023 года товарооборот Белоруссии и Мордовии вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 114,7 млн долларов.