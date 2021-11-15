В Мордовии Росгвардия задержала 18-летнего жителя за нападение на отца и отчима

Сотрудники Росгвардии задержали в Мордовии 18-летнего жителя Лямбирского района, подозреваемого в нападении на отца и отчима. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в регионе.

Инцидент произошел вечером в одном из домов в переулке Чайковского. К месту происшествия незамедлительно прибыл патруль Росгвардии.

По словам потерпевших мужчин 1983 и 1979 годов рождения, в ходе застолья между ними возник конфликт, в результате которого их 18-летний родственник нанес им побои.

Для разбирательства и принятия процессуального решения задержанный был доставлен росгвардейцами в Отдел полиции.