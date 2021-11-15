Какие действия необходимо предпринять, если на вас оформили кредит

Составить претензию к кредитору

На этоп этапе следует подать претензию в письменном виде. Ее можно вручить руководителю финучреждения, передать в отдел по работе с клиентами или отправить заказным письмом. Необходимо составить два экземпляра и узнать номер, который кредитор присвоит к обращению.

Претензию можно написать в свободной форме примерно также, как заявление в полицию. Важно указать название организации, подробно описать все обстоятельства, потребовать инициацию служебного расследования и списания задолженности.

Вместе с претензией нужно подать кредитору документы, подтверждающие непричастность к долгу. К примеру, чек из гостиницы в другом городе на дату оформления кредита или справку из полиции о потери паспорта. Также следует запросить по два экземпляра копии каждого документа о получении мошеннической ссуды и записи с камер наблюдения, так как они могут понадобиться в суде.

Привлечь регуляторов

При наличии мошеннического микрозайма следует обратиться в саморегулируемую организацию (СРО), в которой состоит микрофинансовая организация. Уточнить информацию по данному вопросу можно на официальном сайте МФО. СРО запросит детали у кредитора и проверит, насколько качественно была проведена идентификация заемщика при выдаче денег в долг.

Если СРО не отреагировала на жалобу, следует обратиться к финансовому омбудсмену и в прокуратуру.

При поступлении претензий со стороны коллекторов нужно подать жалобу в службу судебных приставов.

Когда непричастность к долгу доказуема, кредитор может пойти навстречу и списать его. Чаще всего такое бывает с займами, полученными в микрофинансовых организациях.

Если не удалось добиться списания задолженности этими способами, следует обратиться в суд.

Обратиться в суд

В завершении следует подать исковое заявление в отделение суда по месту жительства. В нем нужно потребовать аннулирования кредитного договора и обязать финучреждение удалить отметку о займе в БКИ.

Именно жертве мошенничества придется доказывать, что кредит не был получен. Суд может назначить проведение почерковедческой экспертизы для подтверждения того, что в договоре стоит подпись другого человека.

Если кредит был оформлен дистанционно, доказательством непричастности станет перевод денежных средств на банковскую карту третьего лица.

Главное

Сегодня много вариантов заключить договор кредитования. В МФО такие займы зачастую выдаются вообще без отказа. Но если на вас взяли кредит без вашего ведома, важно следовать приведенной инструкции, чтобы добиться аннулирования записи о задолженности в кредитной истории. Ни в коем случае не стоит погашать мошеннический кредит или микрозайм. Это будет подтверждать признание долга.