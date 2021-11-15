Саранск и Минск свяжет прямой авиарейс

Прямое авиасообщение между Саранском и Минском будет налажено в ближайшее время. Об этом стало известно после встречи главы Мордовии Артёма Здунова и президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе встречи стороны также обсудили расширение партнерских связей с белорусскими производителями, в частности с минскими МАЗом и МТЗ. Кроме того, речь шла о совместной работе по созданию биотехнологического кластера и наращиванию объемов продаж оптоволокна.

По словам Артёма Здунова, Александр Лукашенко поддержал инициативу об установлении побратимских связей между Атяшевским и Червенским районами двух стран. Это позволит укрепить дружеские контакты и ближе познакомить молодежь России и Беларуси.