Мэр Рузаевки проверил готовность коммунальной техники к зиме

Мэр Рузаевки Алексей Домнин в очередной раз провел выездную планерку, на этот раз - в "Дорожном хозяйстве". Глава города лично проверил готовность техники к предстоящей зимней уборке улиц.

Как отметил Домнин, в хозяйстве подготовлено 9 единиц различной уборочной техники, в том числе для очистки тротуаров. Также сформирован аварийный запас. Однако мэр обратил внимание на отсутствие необходимых запчастей для коммунальных машин, которые должны были поступить еще в начале месяца.

Глава Рузаевки потребовал оперативно решить этот вопрос и установить недостающие детали, даже если придется поработать на выходных. По его словам, техника должна быть полностью готова к работе в зимний период.

Кроме того, в этом году город приобрел прицепной пескоразбрасыватель для трактора МТЗ-82. Как отметил Домнин, это позволит быстрее очищать тротуары от наледи в сравнении с крупногабаритной дорожной техникой.