Саранск и Сочи свяжут дополнительные авиарейсы

С 1 ноября увеличится частота полетов между Саранском и Сочи. Как сообщает международный аэропорт Саранск, теперь улететь в южном направлении можно будет два раза в неделю — в среду и пятницу, а не только в понедельник.

Расписание выглядит следующим образом: вылет из Сочи в 17:00, прилет в Саранск в 20:10. Вылет из Саранска в 21:10, прибытие в Сочи в 00:20 местного времени.

Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азимут". Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.

Увеличение частоты сообщения между двумя городами позволит жителям и гостям Саранска чаще летать по популярному курортному направлению на юг России.