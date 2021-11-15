В Мордовии проверили готовность федеральных трасс к зиме

Рабочая группа ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород провела проверку готовности федеральных автодорог в Республике Мордовия к предстоящему зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ.

Объезд прошел на трассах Р-158 «Нижний Новгород - Саратов», Р-178 «Саранск – Ульяновск» и М-5 «Урал» на подъезде к Саранску. Специалисты проверили запасы противогололедных материалов на базах, наличие и готовность дорожной техники, а также знания и навыки персонала.

На базы было завезено 31,3 тонны пескосоляной смеси. В уборке дорог планируют задействовать более 60 единиц спецтехники. Готовность оценивается на 80%.

Кроме того, за летний период приведено в порядок дорожное покрытие, нанесена разметка, установлены знаки и ограждения. Подрядчикам поставлена задача завершить все работы до наступления минусовых температур.

Регулярный мониторинг состояния трасс будет вестись с помощью видеокамер, метеостанций и патрулирования. Таким образом принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения зимой.