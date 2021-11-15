В Мордовии замедлились темпы строительства школы в селе Белозерье

Председатель правительства Мордовии Дмитрий Поздняков проверил ход строительства нового корпуса школы на 165 мест в селе Белозерье Ромодановского района.

Работы на объекте начались в апреле 2022 года. Однако на данный момент подрядчики завершили только устройство фундамента.

По словам Позднякова, сейчас дети в местной школе учатся в две смены. Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит перейти на односменный режим обучения.

Глава правительства республики отметил низкие темпы строительства. Из-за этого есть риски не уложиться в сроки сдачи такого важного социального объекта. Поздняков потребовал ускорить работы.

Кроме того, он поручил тщательно контролировать расходование выделенных бюджетных средств и не допустить удорожания стройки.