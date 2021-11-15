На выставке "Сделано в России" Мишустину представили мордовские сладости

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил выставку "Сделано в России-2023". Производители кондитерской фабрики "Белевская пастила" из Мордовии пообещали угостить премьера своей продукцией - яблочными меренгами.

По словам финансового директора компании Екатерины Семерни, это лакомство делают из яблок и яичного белка по особым рецептам. Она отметила, что конкурентным преимуществом продукта является его натуральный состав.

Глава Мордовии Артём Здунов в своем телеграм-канале написал, что Мишустину определенно понравились представленные мордовские продукты.