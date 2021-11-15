В Мордовии выявлены нарушения при поставках мяса в детсады

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Мордовии в октябре 2023 года обнаружили нарушения при оформлении ветеринарных документов на поставки мясной продукции в детские сады республики.

Так, в сентябре-октябре в ряд дошкольных учреждений Ичалковского и Ромодановского районов поступило более 190 кг замороженной говядины со сроком годности более 6 месяцев.

Однако согласно техрегламенту Таможенного союза для детского питания нельзя использовать мясо со сроком хранения больше 6 месяцев.

В связи с этим Россельхознадзор выдал предостережения поставщикам о недопустимости нарушения обязательных требований. Также регулятор проинформировал Минобр и Минсельхоз Мордовии для принятия мер в рамках их полномочий.