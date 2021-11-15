В Ялге после ДТП перекрыли дорогу из-за поврежденной опоры транспорта

В районе остановки "Медоборудование" в р.п. Ялга произошло ДТП, в результате которого автомобиль повредил опору контактной сети городского электротранспорта.

Из-за этого частично перекрыта автодорога по улице Коммунистическая. Движение автобусных маршрутов No45, 32 и 8 затруднено, хотя пока осуществляется. Возможно увеличение интервалов движения общественного транспорта.

На месте работают сотрудники ГЭТ и автовышка. Проводятся восстановительные работы. Ситуация находится на контроле властей.

В связи с затруднением движения, водителям рекомендуется заранее продумать объездные маршруты. Администрация просит горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.