В Мордовии завели дело против сторонников создания эрзянского государства

Правоохранительные органы Мордовии возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в создании экстремистского сообщества с целью отделения Мордовии от Российской Федерации.

По информации УФСБ по Мордовии, в 2020 году соучредитель движения "Свободный Идель-Урал"* Александр Болькин вместе с гражданами Украины, США и России создали общественную организацию "Кирдийюр", выступающую за создание независимого государства эрзян "Эрзянь Мастор". Члены этой организации критиковали национальную политику России и призывали к выходу Мордовии из состава РФ.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества. 17 октября в ходе обысков у фигурантов дела в Мордовии и других регионах изъяты средства связи и носители информации.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России