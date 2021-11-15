16-летний подросток напал с ножом на таксиста в Саранске

В Саранске 16-летний подросток напал с ножом на 32-летнего водителя такси и нанес ему удар в живот. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Инцидент произошел во время поездки из Саранска в Нижегородскую область. В салоне находились трое несовершеннолетних пассажиров - двое 15-летних юношей и 14-летняя девушка. Когда автомобиль сделал остановку, чтобы высадить двух пассажиров, 16-летний подросток напал на водителя с ножом.

Пострадавшему таксисту удалось выбить нож и тем самым предотвратить более тяжелые последствия. После нападения юноша скрылся вместе с другими пассажирами.

Водитель обратился в полицию и скорую помощь. Правоохранители быстро установили личность нападавшего - им оказался студент одного из колледжей Саранска, ранее привлекавшийся к ответственности за распитие алкоголя.

Следствие устанавливает подробности произошедшего.