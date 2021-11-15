В Мордовии откроется новый пляж в рамках нацпроекта "Туризм"

В Большеберезниковском районе Мордовии планируется открытие нового обустроенного пляжа. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Пляж разместится на берегу реки Сура между озером Гусиное. На его территории установят спортивные и детские площадки, шезлонги, оборудуют зону для купания. Также будут смонтированы душевые кабины, павильоны для отдыха и купольное кафе.

Создание новой рекреационной зоны реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На обустройство пляжа выделено 15 млн рублей. В настоящее время на его территории ведутся ландшафтные работы.