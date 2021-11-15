В Мордовии опровергли слухи о массовом введении масочного режима в школах

В последнее время в школьных чатах стала распространяться информация о введении в образовательных учреждениях Мордовии обязательного ношения медицинских масок и ежедневной термометрии.

Однако в профильных ведомствах эти сведения опровергли. По словам директора департамента по социальной политике Оксаны Шуляповой, массового введения масочного режима в школах не планируется.

В случае роста заболеваемости в конкретных классах руководство сообщает об этом в Роспотребнадзор, где принимают решение о дополнительных противоэпидемических мерах. Если отсутствует более 20% учеников, педагогам рекомендуется носить маски.

В медучреждениях республики масочный режим действует с октября, чтобы ограничить распространение сезонных респираторных заболеваний. Кроме того, поликлиники перешли на новый график работы до 20:00, а также будут принимать в субботу по записи. Это позволит расширить доступность медпомощи для работающих граждан.