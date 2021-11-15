В ближайшие дни в Мордовии резко похолодает

По прогнозу центра погоды "Фобос", в ближайшие дни в Мордовии и Центральной России ожидается резкое похолодание, которое напомнит о приближении зимы.

Уже в среду, 26 октября, температура заметно понизится, ночью будет опускаться до -5 градусов. К концу недели прогнозируются обильные снегопады.

Однако полноценная зима пока не наступит - на следующей неделе ожидается потепление из-за притока субтропического воздуха с юга.

В Саранске в среду ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью +10-12, днем +1-3 градуса и порывистый ветер. Затем температура начнет снижаться - ночью до -2, а затем до -4 градусов.

В конце недели возможны осадки в виде дождя и тумана. Дневная температура повысится до +6-8 градусов.