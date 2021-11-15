В Саранске продолжают уборку и благоустройство улиц

В Саранске продолжаются работы по уборке и благоустройству городских улиц. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По информации мэрии, в понедельник коммунальные службы занимались уборкой опавшей листвы на ряде центральных улиц: Невского, Большевистской, Гагарина, Коваленко, Московской, Расковой, Сущинского, Титова, Толстого, а также на проспектах 60-летия и 70-летия Октября.

Кроме того, в Пролетарском и Ленинском районах проведена механизированная уборка проезжих частей и тротуаров. На улицах Старопосадской, Школьной и Короленко рабочие занимались санитарной обрезкой и вырубкой аварийных деревьев.

Работы по наведению чистоты и порядка на улицах Саранска продолжатся.