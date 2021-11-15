В Ичалковском районе Мордовии строят новый дом-интернат для пожилых людей

В Ичалковском районе Мордовии ведется строительство нового дома-интерната для проживания пожилых людей и инвалидов. Работы реализуются в рамках национального проекта "Демография".

На возведение комплекса выделено порядка 1 млрд рублей. Строительство планируют завершить осенью 2024 года.

Проект предусматривает 3 корпуса общей площадью 15 тыс. кв. м. и пространство для активного отдыха на 5 гектарах. Ранее в районе уже был дом-интернат, но он морально устарел и не приспособлен для современных нужд.

На данный момент новое здание возведено на 80%. Его открытие позволит улучшить условия проживания пожилых людей в Ичалковском районе.