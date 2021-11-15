В Мордовии реализуется проект по созданию единой цифровой системы здравоохранения

В Мордовии реализуется региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении" в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Его цель - внедрение единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

В республике подразделения больниц подключаются к защищенной сети передачи данных, ФАПы - к интернету. Автоматизируются рабочие места врачей.

Жители Мордовии получают доступ к электронным меддокументам через Личный кабинет пациента на портале госуслуг.

Для телемедицинских консультаций подключена централизованная подсистема. Также внедряется электронный документооборот, в том числе выписка рецептов и обмен данными с аптеками.

Все это позволяет сделать систему здравоохранения более современной и удобной для граждан.