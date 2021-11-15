В субботу в Саранске пройдет ярмарка сельхозпродукции на четырех площадках: будет ограничено движение транспорта

В эту субботу, 28 октября, в столице Мордовии состоится традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Она будет проходить с 7 до 13 часов сразу на четырех площадках в разных микрорайонах города: на ул. Ботевградской, пр. 60 лет Октября, ул. Ульянова и пр. 70 лет Октября.

В связи с этим в выходные введут временные ограничения для автомобилистов. С 18:00 пятницы до 05:00 субботы на указанных участках будет запрещена парковка, а с 05:00 до 14:00 в субботу еще и движение транспорта, за исключением машин, задействованных в работе ярмарки.